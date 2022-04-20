Alanya'da odun hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Haberler

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Alanya'da odun hırsızlığı şüphelileri yakalandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da odun hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Alanya ilçesinde kesim sahasından odun çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde kesim sahasından odun çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güzelbağ Jandarma Karakolu ekipleri, Güzelbağ Mahallesi'ndeki kesim sahasından yaklaşık bir ton odunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından kimliğini belirlediği İ.İ. ve S.Ş'yi çaldıkları odunların yüklü olduğu araçla yakaladı.

Odun hırsızlığında kullanılan kamyonete el konuldu.

Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Jandarma Karakolu, Alanya, Güncel, Haberler

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