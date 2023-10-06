Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen denetimde narkotik köpekleri eşliğinde tekneler ve barlar sokağındaki işletmeler arandı. 100 şahıs sorgulandı ve 1 aranan şahıs yakalandı.

Alanya'da narkotik ekipleri yatlar ve gezi teknelerini denetledi

Narkotik köpekleri eşliğinde tekneler ve barlar sokağındaki işletmeler didik didik arandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 narkotik köpeği 1 insansız hava aracı, 2 deniz unsuru olmak üzere toplam 20 ekip ve 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde 100 şahıs sorgulanarak 1 aranan şahıs yakalandı.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları hedefinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli uyuşturucu satışı ve kullanımı ile mücadele çerçevesinde İskele Mevkii ve Barlar Sokağında gerçekleştirdi.

2 narkotik köpeği, 1 insansız hava aracı, 2 deniz unsuru olmak üzere toplam 20 ekip ve 100 personelin katılımı ile Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı unsurlarıyla müşterek olarak Alanya İskele Mevkii'nde 10 yat ve 30 gezi teknesine denetimler gerçekleştirildi. 110 şahıs sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı. İskele Mevki Barlar Sokağı'nda bulunan umuma açık 17 işyeri denetlendi, 395 şahıs sorgulandı, 1 aranan yakalandı.