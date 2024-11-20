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Alanya'da Muz Taşıyan Raylı Sistem Kaza Yaptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Alanya'da Muz Taşıyan Raylı Sistem Kaza Yaptı: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde muz taşımak için oluşturulan raylı sistemdeki halatın kopması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde muzları taşımak için oluşturulan raylı sistemdeki halatın kopması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İmamlı Mahallesi'nde muz serasında çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Çeker (35) ve Yusuf El Yusuf (25) ile Mevlüt Tokaç (39) ve Ahmet Okyanus (57), muzları taşımak amacıyla yapılan raylı sisteme bindi.

Raylı sistemdeki halatın kopması sonucu işçiler düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Muhammed El Çeker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mevlüt Tokaç da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Jandarma, sera yetkilisi H.K. ile M.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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