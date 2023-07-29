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Alanya'da muz taşıma sistemi kaza yaptı: 6 kişi yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde muzları taşımak için oluşturulan raylı sistemde yaşanan kaza sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde muzları taşımak için sera içinde oluşturulan raylı sisteme binen 6 kişi, halatın kopması nedeniyle yaralandı.

Uğrak Mahallesi'nde arkadaşı B.İ'ye ait muz serasına giden Y.H (44), eşi T.H (43) ile çocukları M.E.H (16), D.S.H. (14) ve D.G.H. (10), sera içinde gezmek için muzları taşımak amacıyla yapılan raylı sisteme bindi.

Sera sahibinin de yer aldığı raylı sistem, halatın kopması sonucu devrildi. Yaralanan 6 kişi, çağrılan ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Y.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Antalya Alanya Güncel Haberler

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