Antalya'da muz sarartma tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde muz sarartma tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alanya ilçesinde Demirtaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren muz sarartma tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, diğer muz sarartma tesisine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında iki tesis ve tesisteki muzlar zarar gördü.