Haberler

Antalya'da muz sarartma tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'da muz sarartma tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan muz sarartma tesisinde çıkan yangında iki tesis zarar gördü. Yangın, kısa süre içerisinde diğer tesislere sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde muz sarartma tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alanya ilçesinde Demirtaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren muz sarartma tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, diğer muz sarartma tesisine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında iki tesis ve tesisteki muzlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak