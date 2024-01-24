Alanya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında ev kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzelbağ Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla alevler çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü.
Yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.