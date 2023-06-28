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Alanya'da Muhtar Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Alanya'da Muhtar Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, mahalle muhtarı ormanlık alanda aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Muhtarın vücut geliştirme sporunda uluslararası yarışmalarda dünya beşinciliği ve Avrupa ikinciliği elde ettiği öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, mahalle muhtarı ormanlık alanda aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Akdam Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan'ı (59) Avsallar Mahallesi Çoban Çeşmesi mevkisindeki ormanlık alanda araç içerinde silahla vurulmuş halde görenler, 112 Acil Servise bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kafasında mermi izleri bulunan Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Doğan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Muhtar Doğan'ın 49 yaşında başladığı vücut geliştirme sporunda uluslararası yarışmalarda dünya beşinciliği ve Avrupa ikinciliği elde ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel

İbrahim Doğan Antalya Alanya Güncel Haberler

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