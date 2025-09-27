Alanya'da Motosikletli Gazze'ye Destek Konvoyu Düzenlendi
İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen motosikletli 'Gazze'ye destek' konvoyu, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılarla şehir turu atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince motosikletlilerden oluşan "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi.
Hacet Mahallesi'nde buluşan dernek üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları astıkları motosikletleriyle konvoy yaptı.
Sumud Filosu ve Filistin'e destek ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen konvoya katılanlar şehir turu attı.
Vatandaşlar da alkışlarla gruba destek verdi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel