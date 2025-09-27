Haberler

Alanya'da Motosikletli Gazze'ye Destek Konvoyu Düzenlendi

Alanya'da Motosikletli Gazze'ye Destek Konvoyu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen motosikletli 'Gazze'ye destek' konvoyu, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılarla şehir turu atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince motosikletlilerden oluşan "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi.

Hacet Mahallesi'nde buluşan dernek üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları astıkları motosikletleriyle konvoy yaptı.

Sumud Filosu ve Filistin'e destek ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen konvoya katılanlar şehir turu attı.

Vatandaşlar da alkışlarla gruba destek verdi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'ye son veda: Sanat dünyasının vefasızlığı dikkat çekti

Güllü'ye büyük vefasızlık! Sanat dünyası resmen sınıfta kaldı
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.