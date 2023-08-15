Alanya'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ana yoldan hızla gelen motosiklet, halk plajı otoparkından ana yola çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin diğer tarafına adeta uçan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, D-400 Karayolu Avsallar Mahallesi İncekum Halk Plajı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halk plajından ana yola çıkan İzzet Üzüm idaresindeki 42 CNP 72 plakalı otomobile, ana yoldan hızla gelmekte olan Arif Nihat Taş idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerinden adeta uçarak diğer tarafa düşen Arif Nihat Taş ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü İzzet Üzüm hafif yaralandı. Alanya'da bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan Arif Nihat Taş'a ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Çağrı ekipleri tarafından yapıldı. Taş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. - ANTALYA