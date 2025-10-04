Haberler

Alanya'da Motosiklet Tamir Dükkanında Yangın: Çok Sayıda Motosiklet Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir motosiklet tamir dükkanında çıkan yangında, çok sayıda motosiklet alevler nedeniyle kullanılamaz duruma geldi. Dumandan etkilenen iş yeri sahibi sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Konaklı Mahallesi Mithat Görgün Caddesi'nde motosiklet tamir servisinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede motosikletlere sıçrayan alevler bir anda büyüdü.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında iş yerinde bulunan çok sayıda motosiklet kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen iş yeri sahibine sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
