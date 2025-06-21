Alanya'da Motosiklet Kullanıcılarına Yönelik Denetim

Alanya'da Motosiklet Kullanıcılarına Yönelik Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik yapılan denetimlerde, 846 motosiklet kontrol edildi ve 177 sürücüye işlem yapıldı. 36 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 846 motosiklet kontrol edildi, 177 sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca 36 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha

Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.