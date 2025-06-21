Alanya'da Motosiklet Kullanıcılarına Yönelik Denetim

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 846 motosiklet kontrol edildi, 177 sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca 36 motosiklet trafikten men edildi.