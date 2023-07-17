Alanya'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.T'nin kullandığı 07 PC 407 plakalı otomobil, Toslak Mahallesi'nde, Ahmet Tülü (73) idaresindeki 07 AZB 333 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Tülü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü B.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel