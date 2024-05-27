Alanya'da motosiklet kazasında matematik öğretmeni hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Toslak Sabir Erkin Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan Ahmet Aydın (38), motosikletiyle kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi Kütahya'da defnedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletiyle kaldırıma çarpan matematik öğretmeni hayatını kaybetti.
Toslak Sabir Erkin Ortaokulunda matematik öğretmeni olan Ahmet Aydın (38), Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi'nde 07 BFJ 331 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aydın'ın cenazesinin memleketi Kütahya'da defnedildiği öğrenildi.