Alanya'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Y.E.G hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Y.E.G'nin (21) kullandığı 07 BKN 157 plakalı motosiklet, Tosmur Mahallesi Alantur mevkisinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 BSE 642 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Y.E.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel