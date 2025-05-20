Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Fatih Yüksel, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fatih Yüksel (45) idaresindeki 59 PU 296 plakalı motosiklet, Seki Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti

Herkesin beklediği karar! TFF, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray gözünü kararttı! Real Madrid'den transfer istiyor

Galatasaray gözünü kararttı! Real Madridli yıldıza dev teklif
Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday

Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğu hemen doluyor
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Türkiye'den İran ve İsrail'e açık uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü

MİT Başkanı, Şara ile görüştü! İşte zirvenin en önemli gündem maddesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.