Haberler ›› Güncel ›› Alanya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Alanya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

14 Aralık 2023 14:05 Güncelleme: 14:07 Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Cüneyt Avcı hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avcı, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.