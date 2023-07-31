Alanya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Oğuzhan Çelik hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklet yol kenarındaki ağaca çarptı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Oğuzhan Çelik idaresindeki 07 HTZ 88 plakalı motosiklet, Kızılcaşehir Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çelik'in cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel