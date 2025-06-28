Alanya'da Motosiklet Kazası: Müdür Yardımcısı Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sinan Akdal yaşamını yitirdi. Kazada otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bulgaristan uyruklu D.İ.T. (62) idaresindeki yabancı plakalı otobüs, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda Sinan Akdal (36) kontrolündeki 07 CAF 933 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akdal'ın cenazesi, incelemenin ardından hastanenin morguna gönderildi.

Sinan Akdal'ın Okurcalar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olduğu öğrenildi.

Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım

Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen'e teklif yapacak takım
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.