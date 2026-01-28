Haberler

Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali Yıldız hayatını kaybetti. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

C.G.B'nin (66) kullandığı 31 U 8292 plakalı hafif ticari araç, Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda Ali Yıldız (20) idaresindeki 07 BYY 129 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldız'ın cesedi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
