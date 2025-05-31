Alanya'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası midibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.K'nin kullandığı 07 ET 567 plakalı midibüs, Tosmur Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda Ümit Karakoyunlu idaresindeki 07 BRC 752 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Karakoyunlu, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Midibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel