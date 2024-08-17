Alanya'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Yücel (22) hayatını kaybetti. Kaza, Yücel'i motosikletiyle takip eden arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Mert Yücel'in kullandığı 07 BPT 509 motosiklet ile Hasan Doyurun'un (51) kullandığı 07 AYP 429 plakalı taksi kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mert Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Taksi şoförü Hasan Doyurun, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaza, Yücel'i motosikletiyle takip eden arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında Yücel'in motosikletiyle ilerlerken taksinin kavşaktan yola çıkıp çarptığı görüldü. Kayıtlarda, çarpmanın şiddetiyle Yücel'in savrulup, düştüğü, diğer motosiklet sürücüsünün, onun yanına gelip 'Ambulans çağırın' diye çevredekilerden yardım istediği, ardından da sağlık ekiplerine haber verdiği görüldü.