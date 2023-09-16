Alanya'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü İ.Y. (18) hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü İ.Y. metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.Y.'nin cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü İ.Y. (18) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.45 sıralarında Güller Pınarı Mahallesi'ndeki Ticaret Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. İ.A. idaresindeki 07 AOL 515 hafif ticari araç ile İ.Y. kontrolündeki 07 BCT 609 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.Y. metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. İ.Y.'nin cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.