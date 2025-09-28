Haberler

Alanya'da Motosiklet Kazası: 67 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kazada otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Y.E'nin (67) kullandığı 06 YK 098 plakalı otomobil, Küçükhasbahçe Mahallesi'nde Mehmet G. (49) idaresindeki 07 BNU 164 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

