Alanya'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Alanya'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir motosikletin park halindeki midibüse çarpması sonucu sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin park halindeki midibüse çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

D-400 kara yolunda Kazım Alış (24) idaresindeki 07 BPP 908 plakalı motosiklet, Avsallar Mahallesi mevkisinde sağ şeritte park halindeki 51 S 0241 plakalı midibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Alış ile yanında bulunan Medine Badirova'nın (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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