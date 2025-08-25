Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kamil Kara idaresindeki motosiklet, Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'nde, A.K'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kamil Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Fındık hasadı için bahçeye inen çiftçiler şoke oldu: İlk defa böyle bir şey görüyorum

Fındık hasadı için bahçeye inen çiftçiler şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler isyanda! YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor

Bugün açıklanan sınav sonuçları yüzlerce öğrenciyi isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.