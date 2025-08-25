Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kamil Kara idaresindeki motosiklet, Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'nde, A.K'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kamil Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel