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Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Alanya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcu ise hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Serhan Arslan (18) idaresindeki 07 YHH 02 plakalı motosiklet, Dinek Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki bariyerlere çarptı.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Arslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette bulunan Ş.Z. ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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