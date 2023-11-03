Alanya'da motosiklet ile otomobil çarpışması: Sürücü hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Ç'nin (43) kullandığı 07 NYP 01 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda, Abdülkadir Ş. (34) idaresindeki 07 BIS 244 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Abdülkadir Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel