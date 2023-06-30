Alanya'da motosiklet ile kamyonet çarpışması: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.G'nin (27) kullandığı 42 AJH 013 plakalı kamyonet ile H.E.B. (18) idaresindeki 07 HYR 82 plakalı motosiklet Okurcalar Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü ve yolcu olarak bulunan M.U.Ç. (20) yaralandı. Yaralılar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.