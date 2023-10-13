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Alanya'da Motosiklet ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsü ise serbest bırakıldı.