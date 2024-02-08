Alanya'da motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyon çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Mevlüt Zararsız'ın (63) kullandığı 07 BDV 297 plakalı motosiklet ile O.A. yönetimindeki 38 D 0290 plakalı kamyon, Fığla Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Zararsız, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Zararsız, kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü O.A. ise gözaltına alındı.