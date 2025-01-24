Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç'tan Özel'e 'bilirkişi raporu' tepkisi: Korsan metni rapor diye paylaştı

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alanya'da Motokuryelerin Ekipmanlarını Çalan İki Şüpheli Tutuklandı

Alanya'da Motokuryelerin Ekipmanlarını Çalan İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde motokuryelerin motosikletlerinden kask, çanta ve yeleklerini çalan iki motokurye tutuklandı. Hırsızlık olayları sonrası Emniyet ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti ve yakaladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motokuryelerin motosikletlerinden ekipmanlarını çalan ve kendilerinin de motokurye oldukları belirtilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kentin çeşitli bölgelerinde aynı gece 5 motokuryenin kask, çanta ve yeleklerinin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler hırsızlık şüphelilerinin S.D. (20) ve C.H.B. (19) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucu şüpheliler çaldıkları ekipmanlarla Manavgat'ta yakalandı.

İlçeye getirilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklanan 2 zanlının da motokurye olarak çalıştıkları öğrenildi.

Bu arada hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki motosikletli şüphelinin park halinde bulunan motosikletlerden kask, çanta ve yelekleri alarak uzaklaştıkları yer alıyor.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
img

Bu kez Almanya'yı fethetti
img

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
img

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal gündemi değerlendiriyor

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal gündemi değerlendiriyor
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
Eski Fifth Harmony üyesi Camila Cabello, boş tribünlere konser verdi

Boş tribünlere konser verdi!
Bolu'daki otel yangını sonrası akın akın ondan alıyorlar!

Bolu'daki otel yangını sonrası akın akın ondan alıyorlar!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.