Alanya'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesine mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yangın öğle saatlerinde Payallar Mahallesi Sanayi Caddesi Ormancı Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyenin ofis kısmında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.