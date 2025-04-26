Alanya'da Mobilya Atölyesinde Yangın
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında atölyede hasar meydana geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.
Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi'ndeki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, atölyede hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel