Alanya'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinin ofis kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Payallar Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde bulunan mobilya atölyesinin ofis kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.