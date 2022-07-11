Alanya'da minibüsün sitenin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler

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Alanya'da minibüsün sitenin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

AA - Mert Cantürk - Güncel
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Alanya'da minibüsün sitenin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Alanya ilçesinde minibüsün park halindeki hafif ticari araca çarparak sitenin bahçesine düşmesi sonucu yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Alanya ilçesinde minibüsün park halindeki hafif ticari araca çarparak sitenin bahçesine düşmesi sonucu yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Yasin Karabulut (31) idaresindeki 34 VS 9684 plakalı minibüs, Mahmutlar Mahallesi'nde park halindeki 07 ACA 781 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan minibüs, duvarı aşarak sitenin bahçesine düştü.

Kazada minibüsteki Litvanya uyruklu Regina Juodogol (65) yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

AA / Mert Cantürk - Güncel

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