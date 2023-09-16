Alanya'da minibüste kavga ve silahlı şüphelilerin yakalanması

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsün içinde biri kadın 3 kişinin kavga ettiği ve silahlı olduğu ihbarı üzerine polis müdahale etti. Polis, kaçmaya çalışan aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu. Şüphelilerden biri olan kadın, bir iş yerine sığındı ve polislere direndi. Ekipler 3 kişiyi de yakalayıp gözaltına aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsün içinde biri kadın 3 kişinin kavga ettiği ve silahlı olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kaçmaya başlayan aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu. Kaçan aracın önünü kesen polis de metrelerce sürüklenirken, şüphelilerden biri olan kadın, bir iş yerine sığındı. Burada oturup gözyaşı döken kadın kendisini gözaltına almaya çalışan polislere de direndi. Ekipler 3 kişiyi de yakalayıp gözaltına aldı.

Sabah saat 08.15 sıralarında 112 Acil Çağı Merkezi telefonuna Eğri Köprü civarında beyaz bir minibüs içinde 3 şahsın olduğu ve kavga ettikleri ihbarı geldi. Olay yerine giden ilk ekibi gören şahıslar minibüsle kaçmak istedi. Polisin takibi sonucu şahıslardan 2'si minibüsten inerek hemen ileride bulunan 06 RGK 90 plakalı siyah bir araca bindi. Araç kaçarken yol kenarında park halinde bulunan BMW marka bir araca da çarptı. Araçtan inen resmi polis ise 06 plakalı aracı durdurmak isterken 20-30 metre sürüklendi. Polis, aracı durdurmak için lastiklerine ateş etmek zorunda kaldı. Hareket edemez hale gelen araçta bulunan 2 erkek diğer ekiplerin olay yerine gelmesi ile etkisiz hale getirildi. Minibüste bulunan kadın ise hemen yan tarafta bulunan bir iş yerine sığındı. Kadın kendisini almaya gelen polislere zor anlar yaşatırken, elleri kelepçelenerek polis aracına bindirildi. Minibüste yapılan aramada mermi ağzında bulunan bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Mermileri boşaltan polis, minibüs ve diğer araçta inceleme yaptı. Bir görgü şahidi, 06 plakalı aracın kaçmak isterken polis memurunun lastiklerine ateş ederek aracı durdurduğunu söyledi.

Kovalamacada yorulan polis memurlarına ise bir vatandaş evinden getirdiği suyu ikram etti. Öte yandan, olay ve şahısların yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA