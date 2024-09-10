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Alanya'da minibüsle çarpışan otomobilde 1 ölü, 2 yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 3 gençten biri hayatını kaybetti, 2'si ise yaralandı. Kazanın ardından kaçan minibüs şoförü ise hala aranıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si yaralandı.

Nadir Çintaş'ın (19) kullandığı 07 HVH 13 plakalı otomobil, Demirtaş Mahallesi'ndeki yolda F.B. (43) idaresindeki 34 FF 3125 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobildeki sürücünün yanı sıra T.Ö. (19) ve E.A.M. (18) araçta sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışmasıyla otomobilden yaralı çıkartılan söz konusu 3 genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu gençlerden sürücü Çintaş, hastanedeki müdahalaye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan minibüs şoförü F.B'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Otomobil antalya Alanya

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