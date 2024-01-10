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Alanya'da minibüs yangını

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Alanya'da seyir halindeki minibüs, motor bölümünden alev alarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hareket halindeyken motor bölümünden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tosmur Mahallesi Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı minibüs, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Bunun üzerine aracını durdurup inen sürücü çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar olay anını anbean telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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