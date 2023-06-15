Alanya'da Midibüs ve Minibüs Çarpıştı: 13 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 13 kişi yaralandı. Yolcu taşımacılığı yapan Osman S. yönetimindeki 07 N 5950 plakalı midibüs, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda Ali İ. idaresindeki 07 GRS 96 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada midibüsteki 9 kişi ile minibüsteki 3'ü Rus 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Elena Kamenskaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Midibüs şoförü gözaltına alındı.