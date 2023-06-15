Alanya'da midibüs ile VİP minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolcu taşıyan midibüs ile Rus turistlerin bulunduğu VİP minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Soruşturma başlatılan kazayla ilgili midibüs sürücüsü O. S. gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolcu taşıyan midibüs ile Rus turistlerin bulunduğu VİP minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, Konaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu taşımacılığı yapan O.S. idaresindeki 07 N 5950 plakalı midibüs ile aynı yönde giden Ali İ. idaresindeki Rus turistleri taşıyan araç çarpıştı. Rus turist ve Türk vatandaşların bulunduğu her iki araçta da 1'i ağır 11 kişi yaralandı. 10 yaralı hastanede ayakta tedavi edilip taburcu edilirken, ağır yaralanan Elena Kamenskaya'nın (36) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatılan kazayla ilgili midibüs sürücüsü O. S. gözaltına alındı. - ANTALYA