Alanya'da Mayıs Ayında Yapılan Trafik Denetimlerinde 24 Milyon Lira Cezai İşlem Uygulandı

Alanya'da polis ve jandarma ekiplerinin mayısta yaptığı trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere toplam 24 milyon 223 bin 484 lira cezai işlem uyguladığı bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 1-28 Mayıs tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 43 bin 874 araç denetlendi.

Çalışmalarda, 781 araç trafikten men edildi, 4 bin 185 sürücüye ve 5 bin 367 plakaya ceza yazıldı, 279 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Jandarma ve emniyet bölgelerinde belirtiler tarihler arasındaki denetimlerde, sürücülere toplam 24 milyon 223 bin 484 lira cezai işlem uygulandı.