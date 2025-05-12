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Alanya'da Makilik Alanda Yangın Çıktı, Bir Kişi Gözaltına Alındı

Alanya'da Makilik Alanda Yangın Çıktı, Bir Kişi Gözaltına Alındı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda 3 noktada çıkan yangın söndürüldü, yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine tahsis edilen Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak'taki arazide, 3 farklı noktada duman yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Aynı bölgede bir haftada dördüncü kez çıkan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.

Bölgede inceleme yapan polis, yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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