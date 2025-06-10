Alanya'da Lüks Tekne Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir barınakta demirli 'Cleopatra Luxury' adlı lüks gezi teknesinde çıkan yangın, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor ve tekne kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, barınakta demirli lüks gezi teknesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli "Cleopatra Luxury" adlı teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve barınaktakilerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte yangın söndürüldü. Yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel