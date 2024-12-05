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Alanya'da Lisede Elektrik Trafo Yangını

Alanya'da Lisede Elektrik Trafo Yangını
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir lisede çıkan elektrik trafosundan kaynaklı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında öğrenciler güvenli bir şekilde okul bahçesine çıkarıldı, ancak bodrum katında hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bodrum katında, elektrik trafosundan kaynaklı yangın çıktı.

Yangını fark eden görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangın esnasında öğrenciler öğretmenleri tarafından okul bahçesine çıkartıldı.

Yangın nedeniyle okulun bodrum katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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