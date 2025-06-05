Alanya'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimi

Alanya'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve emniyet kemeri ile kask kullanımı hakkında uyarılarda bulunuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu Tosmur Mahallesi Alantur bölgesinde denetim yaptı.

Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, emniyet kemeri ve kask takılması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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