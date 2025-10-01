Haberler

Alanya'da Kundaklama Olayı: Bir Kadın Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, iş yeri ve park halindeki minibüsü kundakladığı belirlenen İ.D. adlı kadın, jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, bugün saat 05.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Tevfik Çatar Caddesi üzerinde meydana geldi. Mobilya dükkanı ve aynı noktada park halindeki 07 H 5326 plakalı minibüste yangın çıktı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yerinde ve araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili çalışma başlatan Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kundaklama eylemini gerçekleştirenin İ.D. adlı kadın olduğunu tespit etti. Ekipler, İ.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İ.D. karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

