Alanya'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye, 16 bin 220 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese giden ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen işletme sahibi A.S. ile Ş.U, A.T, M.D ve H.A'ya toplam 16 bin 220 lira para cezası uyguladı.