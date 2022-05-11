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Alanya'da köprü altında ceset bulundu

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da köprü altında ceset bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi köprü altında ölü bulundu.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi köprü altında ölü bulundu.

Tosmur Mahallesi Antalya-Mersin kara yolunda köprünün altında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği belirlenemeyen erkeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin incelemesinin ardından ceset Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Cesedin üzerinde kesici veya delici alet izine rastlanmadığı belirtildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

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