Alanya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Büşra M. idaresinde 07 HLV 92 plakalı otomobil, Göztaşı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Büşra M. (21) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hastanesi'ne (ALKÜ) götürülerek tedaviye alındı. Güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. - ANTALYA