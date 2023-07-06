Alanya'da komşu kavgası: Pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde komşu olan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.S.A. isimli kişi, pompalı tüfekle K.K'ye ateş etti. Yaralanan K.K. hastaneye kaldırıldı. Zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kavga ettiği komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Keşefli Mahallesi'nde komşu olan A.S.A. (56) ile K.K. (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S.A, pompalı tüfekle K.K'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bacağından yaralanan K.K, sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.